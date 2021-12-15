كورونا فى أمريكا.. أكثر من 46 ألف إصابة وعشرات الوفيات فى يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت إحصائيات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن عدد ‏‏‏الإصابات بـ كورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى 49 مليونًا و844 ألفًا و242 إصابة، فيما بلغ إجمالى ‏الوفيات 794 ألفًا و558 حالة.

كورونا فى أمريكا

وأكدت المراكز الأمريكية، الاثنين، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا وصل إلى 120 ألف حالة، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاء الإصابات الجديدة نظرًا لن الذين تلقوا اللقاحات المضاد لـ كورونا يصابون بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة ويتم إحصاؤهم ضمن الحصيلة اليومية.

ويأتى ذلك فيما تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعداد الوفيات والحالات التى تدخل المستشفى جراء الأعراض الخطيرة تسجل توجهات مثيرة للقلق أيضا، وخاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

وأجرت صحيفة نيويورك تايمز إحصاءً غير رسمى أفادت من خلاله بأن ما يقرب من 1200 شخص يموتون جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوميا، فيما يتم نقل 65 ألفا إلى المستشفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.