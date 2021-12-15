جدة - نرمين السيد - وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة رئيس الوزراء الأردنى الأسبق فايز الطراونة بعد صراع مع مرض السرطان، لافتين إلى أنه كان يتلقى العلاج فى الرعاية المركزة بمركز الحسين للسرطان.
مشوار حياة فايز الطراونة
يعد فايز الطراونة شخصية سياسية اقتصادية أردنية، حيث إنه شغل منصب رئيس وزراء الأردن مرتين فى 1998 ثم 2012، كما شغل منصب رئيس الديوان الملكى الهاشمى 3 مرات كان آخرها بين 2013 و2018.
وتسلم فايز الطراونة رئاسة الحكومة عام 2012 بعدما استقال عون الخصاونة، ليستقيل مجددا فى العام ذاته بعدما حل البرلمان وتمت الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة.
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