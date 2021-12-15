تحذير شديد اللهجة من الصحة المغربية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويتز"، أكدت الوزارة أن ذلك من شأنه أن يسبب انتكاسة وبائية، داعية إلى الإسراع فى أخذ جرعات اللقاح المضادة لـ كورونا".
كورونا فى المغرب
وأصدرت "الصحة المغربية" بيانا قالت فيه إن المنحنى الوبائى الوطنى تغير بعد شهد تحسنًا سابقًا قبل أن تعاود إصابات كورونا الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يشيل إلى أن الفيروس لا يزال موجودًا.
وأضافت أنه :"للحفاظ على المكتسبات الحالية التى تتميز بالتحكم فى الوضع الوبائى، بالرغم من الارتفاع الملاحظ فى عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية، والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقى الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة".
لقاحات كورونا
وأعلن المغرب أمس الثلاثاء، تسجيل 219 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، ارتفاعًا من 62 يوم الاثنين، وتسجيل صفر وفيات بعد أن أودى الوباء بحياة شخصين فى اليوم السابق.
وأفادت الوزارة فى بيانها حول الوضع الوبائى أن حصيلة الإصابات فى المملكة ارتفعت إلى 951 ألفًا و763، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفًا و798 حالة.
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