رابط التقديم الخارجي للسادس الاعدادي 2022 شروط التقديم والمستمسكات المطلوبة

رابط التقديم الخارجي للسادس الاعدادي 2022، يبحث الطلبة واولياء الامور في العراق هذه الفترة عن رابط التقديم الخارجي للسادس الاعدادي 2022 حيث اتاحت وزارة التعليم العراقية رابط مباشر يمكنهم التقديم الخارجي للسادس الابتدائي حتى يسهل عليهم عملية التقديم وتحاول الوزارة التيسير على الطلبة وعدم تعرضهم للازدحام، ويتسائلون عن موعد التقديم وكيفية التقديم بالأضافة الى المستمسكات المطلوبة من اجل التقديم لهذا الامتحان وهو ما سنقوم بتوضيحه من خلال السطور القادمة حتى نسهل عليك التقديم الخارجي للسادس الاعدادي.

رابط التقديم الخارجي للسادس الاعدادي 2022

ويمكنك معرفة كافة التفاصيل عبر رابط التقديم الخارجي للسادس الاعدادي 2022 والذي وفرته وزارة التعليم العراقية كل ما عليك زيارة موقع الوزارة.

شروط التقديم الخارجي للسادس الاعدادي 2022

وقد أوضح موقع التعليم العراقي عددًا من المتطلبات التي يجب على المتقدمين ان تكون متوفرة لديهم بالاضافة الى وجود عددا من المستندات الضرورية وهي كالأتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما فيما أكثر.

ان يكون عراقي الجنسية

يقوم المتقدم بتقديم طلب رسمي إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي يقيم بها للمشاركة في الامتحان.

دفع ر سوم 25 الف دينار عراقي للحسابات.

يجب عند تقديم الطلب ارفاق المستندات المطلوبة.

ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍﺳﺐ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻒ، ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻨﻪ ﺍﻭ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ .

موعد الخارجي للسادس الاعدادي 2022

وسوف يبدأ التقديم على الخارجي للسادس الاعدادي 2022 في 15-12-2021 وينتهي يوم 15-1-2022.

أصل وصورة ضوئية من جنسية الطالب

أصل وصورة ضوئية من شهادة الجنسية

8 صور شخصية بخلفية بيضاء

تقديم المستندات المطلوبة وطلب التقديم للامتحان في المديريات التعليمية التابع لها الطالب.

ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﻗﺘين ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

وفي حال ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﺧﺮ ﺻﻒ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

يتحمل الطالب دفع مبلغ مقداره 25000 دينار للمرحلة الابتدائية ، و مبلغ 50000 دينار لطلبة المرحلة الثانوية(متوسطه او اعدادية ) للراغبين بالاشتراك في الامتحان الخارجي.

ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻂﻟﻮﺑﻪ للتقديم للسادس الاعدادي 2022