الاردن : التجمعات الاجتماعية كلها خطر على الوضع الوبائي في المملكة

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور، الثلاثاء، إنه لا يمكن علميا تحديد ذروة موجة فيروس كورونا المستجد إلا بأثر رجعي.

وأضاف : أن انتشار الوباء يكون من خلال التجمعات بأشكالها المختلفة سواء كانت اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو الاحتفالية. معتبرا أن ما نشهده من تجمعات اجتماعية "كلها" خطر على الوضع الوبائي في الأردن

وتابع: "قلقنا من التجمعات أننا لم نستطع ضبطها وإنفاذ ما يتم كتابته من برتوكولات صحية، والتوصيات جاهزة لكن المسألة هل نستطيع تطبيق البرتوكولات التي تحد من الانتشار" ، وفق المملكة .

"أعتقد أن منع بعض التجمعات غير الضرورية أصبح واجبا " وفق النسور

وحول المطاعيم قال النسور: "فعالية المطاعيم لا تزال جيدة ومقبولة لكن جميع الدراسات أو معظمها تشير إلى أهمية الجرعة الثالثة والمعززة ومن هنا نأتي لضرورة التشجيع والتحفيز على أخذ الجرعة الثالثة".