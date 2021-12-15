روسيا: تصريحات واشنطن حول إرسال قوات لأوروبا الشرقية ستغذى روح الكراهية

وأوضح ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض "تهدف فى المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية فى كييف، وتغذية خطاب الكراهية المناهض لروسيا، وتدعم النهج الذى تسلكه الدول التى أعلنت نفسها أنها فى خط المواجهة".
وتأتى تصريحات ريابكوف ردا على إعلان البيت الأبيض، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية فى حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
فى سياق آخر، رحبت الولايات المتحدة بإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا وشركائها.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تؤكّد التزام واشنطن والاتحاد الأوروبى المشترك بالاستجابة لأعمال هذه المنظمة المزعزعة للاستقرار فى نزاعات إقليمية متعددة.
وأضاف: نثنى على الاتحاد الأوروبى لالتزامه بتعزيز احترام حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم إلى جانب التزامه بدعم وحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها.
وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، مواصلة تعزيز قيم الديمقراطية المشتركة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبى وشركائها الآخرين، باستخدام كلّ الأدوات المتاحة أمامنا.
واختتم وزير الخارجية الأمريكى بيانه بتجديد دعوة الشركاء الدوليين الآخرين إلى تبنّى ترتيبات عقابية قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات.
وكان مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى قد أعلن أمس الأول، فرض عقوبات تستهدف المجموعة وثمانية أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بها، موضحا أن مجموعة فاجنر جندت ودربت وأرسلت نشطاء عسكريين خاصين إلى مناطق نزاع حول العالم لتأجيج العنف ونهب الموارد الطبيعية وترهيب المدنيين فى انتهاك للقانون الدولي.
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