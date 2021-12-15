ترحيب أمريكى بقرار تونس بشأن الإصلاح السياسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم "الأربعاء"، أن واشنطن تتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل أصوات المجتمع السياسية والمدنية بمختلف فئاته.

وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن دعمها لتطلعات الشعب التونسى لتشكيل حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمى الحقوق والحريات، وكان الرئيس التونسى أعلن عددا من الإجراءات الجديدة تضمنت إجراء استفتاء دستورى فى يوليو 2022 وانتخابات تشريعية فى 17 ديسمبر 2022، بموجب قانون انتخابى جديد.

وكان سفراء الدول الأعضاء فى مجموعة السبع (G7) المعتمدون فى تونس، وسفير الاتّحاد الأوروبى، دعوا فى بيان مشترك الجمعة إلى "عودة سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية فى البلاد، حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، مساء الاثنين، سعيد عن مجموعة من القرارات، مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان، حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.