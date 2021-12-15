إحباط عملية تفجير أنبوب غاز بين بغداد والبصرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان، إنها "وبالتعاون مع مديرية شرطة المثنى وأثناء المسح الميدانى تمكنت من إحباط تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعى بين محافظتى بغداد والبصرة فى منطقة الجربوعية الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الأنبوب الغازى".

وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء خبير المتفجرات فى شرطة المثنى وتم تفكيكها وإبطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية.