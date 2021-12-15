جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان، إنها "وبالتعاون مع مديرية شرطة المثنى وأثناء المسح الميدانى تمكنت من إحباط تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعى بين محافظتى بغداد والبصرة فى منطقة الجربوعية الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الأنبوب الغازى".
وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء خبير المتفجرات فى شرطة المثنى وتم تفكيكها وإبطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحباط عملية تفجير أنبوب غاز بين بغداد والبصرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.