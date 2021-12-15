ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود فى هايتى إلى 62 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هناك عشرات آخرين أصيبوا جراء الحادث.. مشيرة إلى أن عمدة المدينة ناشد المواطنين بالتبرع بالدم بسبب تواجد عدد كبير من الأشخاص فى المستشفيات مصابين بإصابات خطيرة.
وأضافت القناة أنه لم يتضح بعد أسباب وقوع الانفجار الذى تسبب فى تضرر 50 مبنى على الأقل.
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