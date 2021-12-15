نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021 “ظهرت” / أستعلم برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها الآن من قبل الآف الطلاب الذين أدوا الامتحانات، وسط أجواء صعبة بسبب تذايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت وزارة التربية العراقية قد بدأت امتحان الدور الثالث يوم الإثنين الماضي الموافق 2021/12/06، واستمرت حتى يوم السبت الموافق 2021/12/11 من الشهر الجاري، وباشرت اللجان المختصة بوزارة التربية عملية التصحيح عقب نهاية الامتحانات، وهي الآن تجهز النتائج حتى يتم تحميلها ورفعها على موقع الوزارة للطلاب.

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021

صرح السيد عبد الكاظم الكعبي، مدير عام مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية التصحيح تسير بصورة جيدة وقاربت على الانتهاء وبعد أن يتم مراجعة الدرجات والرصد النهائي سوف ترفع إلي السيد الوزير / علي حميد الدليمي لتوقيعها وبعدها سوف يتم رفعها على موقع الوزارة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها برقم الجلوس بسهولة.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الثالث

خرجت تسريبات من وزارة التربية العراقية تشير إلي نشر النتائج يوم 20 من ديسمبر الجاري، بعد أن يتم التأكد من دقة الرصد والتجميع، حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على الدرجة الحقيقة الخاصة به، ولم يظلم أي أحد نتيجة خطأ في الرصد والتجميع.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية .

. النقر على نتائج الطلاب ثم تحديد نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث.

إدخال البيانات الشخصية للطالب ويجب تحري الدقة في الاسم ورقم الجلوس وأسم المحافظة.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة ليتم إعلان كافة تفاصيل النتائج.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثالث العراقموقع وزارة التربية العراقية

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية مجهود كبير للنهوض بالتعليم في العراق، وعملت خلال السنوات الماضية بداية من عام 2019 وظهور فيروس كورونا، على تقديم خدماتها إلكترونياً ومن أهم هذه الخدمات خدمة إعلان لنتائج إلكترونياً، لذا قامت بتطوير وتحديث موقع الوزارة الرسمي حتى يستوعب الضغط الكبير من قبل الطلاب، التي ترغب في معرفة نتائجها ونجحت الوزارة نجاح كبير في هذا الشأن، ولم يشتكي أي طالب من عدم كفاءة الموقع.