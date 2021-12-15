كيفية إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا من منصة أبشر؟ المديرية العامة للجوازات تجيب

لا تتوقف حكومة المملكة العربية السعودية عن تقديم العديد من المعلومات والخدمات المتنوعة بشكل إلكتروني، والتي يحتاجها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة، وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، وفي هذا الإطار كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الخطوات الواجب إتباعها عند إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا من منصة أبشر الإلكترونية عبر البريد السعودي “سُبل”.

خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا من منصة أبشر

وبالنسبة لكيفية إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه العملية ستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات السهلة وهي كالأتي:

في البداية يجب أن يقوم المستفيد بإحضار “نموذج إشعار التجديد للجواز”، وذلك من الحساب الخاص به في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد. ثم يقوم بإحضار الجواز القديم وتسليمه إلى موظف البريد. ويعدها يقوم المستفيد بالتأكد من العنوان الوطني المُسجل، أو تسجيل عنوان وطني جديد. ثم تقوم بسداد الرسوم المطلوبة والمستحقة لعملية التوصيل. ثم يقوم المستفيد بوضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، ثم يسلمه لموظف البريد. وفي النهاية سوف يتم إرسال الجواز الذي تم تجديده مع الجواز القديم، بعد تخريمه إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي.

الرسوم المطلوبة إصدار وتجديد جواز السفر

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عبر الحساب الرسمي لها على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” عن الرسوم المطلوية لإصدار وتجديد جواز السفر، لافتة إلى أنه من حق المواطنين استخراج جواز سفر أو تجديد الجواز المنتهي في أي وقت، لمن بلغوا سن الـ21عاماً من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وتقديم طلب استخراج أو تجديد جواز السفر، كما أوضحت أن رسوم جواز السفر تختلف بحسب مدة سريانه والفئة العمرية، بحيث تصبح رسوم تجديد جواز السفر لمدة 5سنوانت هي 300 ريال سعودي لمن هم فوق سن 21 عاماً، أما التجديد لمدة 10 سنوات فهي للفئة العمرية أقل من سن الواحد والعشرون عاماً تكون برسوم قدرها 600 ريال سعودي.