كمبوديا تسجل أول حالة إصابة بـ «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بنوم بنه بوست" المحلية عن الوزارة القول، إنها اكتشفت الحالة الأولى لمتحور أوميكرون لسيدة كمبودية تبلغ من العمر 23 عامًا كانت عائدة من دولة غانا.

وسافرت السيدة من الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا عبر دبى ووصلت إلى كمبوديا الأحد الماضى، بعد انتظار 14 ساعة فى بانكوك.

وسجلت الوزارة أيضا ثلاث وفيات ليرتفع إجمالى حالات الوفاة 2995 والإصابات إلى 120 ألفا و390 إصابة.