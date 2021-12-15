مسؤول اردني سابق : لم يعثر على اي مخدرات في سيارة أبنائي

دوت الخليج :- نفى النائب السابق اللواء المتقاعد سليمان غنيمات أن يكون قد عثر على مخدرات في سيارة أبنائه .

وأوضح خلال اجتماع دعا اليه في منزله وحضرته العشيرة وأبناء من السلط إنه لم يعثر على اي مخدرات في السيارة التي استوقفها الأمن اليوم

وإنما تم العثور على اربع حبات دواء لمعالجة القلق يتناوله هو وأبنه وفق ما قال .

وكشف أن أبناءه الآن تحت الحراسة في المستشفى وإن القضية تم تحويلها للقضاء .

وكان الأمن العام أصدر بيانا اليوم الإثنين قال فيه إنه تم توقيف مركبة مساء يوم الاثنين الموافق٢٠٢١/١٢/١٣ ، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وأثناء تفتيشها قام السائق والذين معه بمقاومة رجال الأمن مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة احد الأشخاص ممن كانوا في المركبة ، مضيفا أنه تم فتح تحقيق بالحادثة، مهيباً بالجميع الابتعاد عن الشائعات وعدم الزج بأسماء شخصيات عامه لا علاقة لها بالحادثة بقصد التهويل، حيث سيتم تحويل القضية إلى القضاء العادل والنزيه للنظر بها وفق أحكام القانون.