الاتحاد الأوروبى يدشن مركزا رقميا للتنمية فى أمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تدشين المركز الرقمى من أجل التنمية (D4D) لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وذلك بعد مرور عام على إطلاق المركز الرقمى لتنمية أفريقيا.





وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى، أن هذه الخطوة تنطوى على أهمية كبيرة فى دفع جهود التعاون العالمى بشأن القضايا الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبى، وسيؤدى فرع D4D فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى إلى تقريب الأسواق الرقمية بين الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.

وأوضح البيان أنه من المقرر إنشاء التحالف الرقمى بين الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فى عام 2022، وسيكون D4D Hub إحدى القنوات الرئيسية لترجمة التحول الرقمى إلى أفعال، من خلال جلب الخبرة والتكنولوجيا الرقمية للاتحاد الأوروبى وعن طريق تعزيز الاتصالات والشراكات والاستثمارات فى الاقتصاد الرقمى لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى.

ويعتمد نهج D4D على تبادل المعرفة والخدمات الاستشارية للمؤسسات الوطنية والإقليمية، والمساعدة الفنية للاستفادة من الخبرات والشراكات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ بداية من الحكومات إلى القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدنى بحسب البيان.

من جانبها، قالت مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبى جوتا أوربيلينن: "تزدهر المجتمعات عندما ترتبط ببعضها البعض. واليوم، أكثر من أى وقت مضى، تعتبر التقنيات الرقمية حاسمة للتنمية المستدامة، ويسعدنى أن أرى أن المركز الرقمى من أجل التنمية يصل إلى مستوى آخر من التشغيل الدولى؛ بما يعزز علاقاتنا مع شركائنا من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى".