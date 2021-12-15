الصحة العالمية: إصابة 4 ملايين شخص بكورونا عالميا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - سجلت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من أربعة ملايين شخص فى العالم بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، ووفاة نحو 47 ألفا، مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بنسبة 10% والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.





وقالت الصحة العالمية، فى تقريرها، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن أعداد الإصابات الجديدة والوفيات انخفضت خلال الفترة من ما بين 6 إلى 12 ديسمبر. وأضافت أن أوروبا حازت على نسبة 65% من حالات الإصابة المسجلة فى 7 أيام و60% من الوفيات، فى حين رصد انخفاض فى الإصابات بالعدوى بنسبة 7%، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3%. وأشارت إلى زيادة كبيرة فى معدل الإصابات فى إفريقيا بنسبة 111%، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضى فى أمريكا بنسبة 10%، وفى جنوب شرق آسيا بنسبة 10%، وفى منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7%.. وارتفع معدل الوفيات فى منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4%، لكنه انخفض فى جنوب شرق آسيا بنسبة 50%، وأمريكا بنسبة 14%، وفى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3%، وإفريقيا بنسبة 1%.

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