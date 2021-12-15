الاتحاد الأوروبى: مستعدون لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ودعا الاتحاد روسيا إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، قد اتهم فى وقت سابق، روسيا باستخدام الغاز "سلاحا جيوسياسيا" فى نزاعها مع مولدوفا، وتعهّد بتقديم مزيد من الدعم لمساعدة الحكومة الموالية للغرب على التصدى للأزمة.

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