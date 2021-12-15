كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال كيم خلال اجتماع للمقر المركزى لمكافحة الكوارث والسلامة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب"، إن الحكومة تأخذ الحالة الوبائية على محمل الجد، وتخطط لاتخاذ إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها يوم الجمعة وتطبيقها لمدة أسبوعين مقبلين.

وأضاف، أنه إذا تم تنفيذ الإجراءات فستضع الحكومة خطة مناسبة لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة من الإجراءات لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.

يذكر أنه فى الوقت الحالى، تقتصر التجمعات الخاصة على 6 أشخاص فى منطقة العاصمة سول والمدن المجاورة لها لكن الإجراءات الجديدة من المرجح أن تخفض هذا السقف إلى 4 أشخاص، وتفرض قيودا على ساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات مثل المطاعم والمقاهى حتى الساعة العاشرة مساء أو منتصف الليل.