الخارجية العراقية: منح 420 جواز مرور لإعادة العالقين على حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف فى بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة منحت جوازات المرور للعراقيين الراغبين بالعودة طوعا من العالقين على حدود بيلاروسيا، مشيرا إلى أن منح جوازات المرور جاء ضمن جهود سفارتى العراق فى موسكو ووارسو، ومن خلال الفرق القنصلية الميدانية فى بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
وأضاف: أنه تلبية لطلب مهاجرين عراقيين فى بولندا توجه وفد قنصلى من سفارة العراق لدى وارسو إلى الحدود الألمانية البولندية، لمنح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة طوعا إلى العراق، ووالإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومتطلباتهم الإنسانية.
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