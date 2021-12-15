اليابان وألمانيا تتفقان على توسيع نطاق التعاون الدفاعى

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والمستشار الألمانى الجديد أولاف شولتز، اتفقا خلال محادثات هاتفية اليوم على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون الدفاعى.





وقالت الوزارة إن كيشيدا وشولز اتفقا على أنهما يسعيان للتنسيق بشأن التحديات الإقليمية التى تفرضها الصين وكوريا الشمالية، بما فى ذلك عمليات الاختطاف السابقة لبيونج يانج لمواطنين يابانيين، كما سيعملان على تحقيق هدف نزع السلاح النووى وعدم انتشار الأسلحة النووية، إذ أن ألمانيا لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وهنأ كيشيدا، أولاف شولتز بالمنصب الجديد، وأخبره خلال محادثتهما التى استمرت حوالى 20 دقيقة أن اليابان أكدت علاقتها مع ألمانيا، إذ يشترك البلدان فى القيم الأساسية مثل الديمقراطية، بحسب الخارجية اليابانية.

ومن جانبها أشارت صحيفة جابان تايمز اليابانية إلى أن اليابان وألمانيا تعملان على توسيع التعاون بينهما فى مجالات الأمن والدفاع، وهذا العام أطلق البلدان محادثات اثنين زائد اثنين شارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع ووقعوا اتفاقية حماية المعلومات التى تمكنهم من تبادل المعلومات الاستخباراتية.