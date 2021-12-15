تشكيل مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي البطولة العربية 2021 وموعد المباراة

ننشر تشكيل مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي البطولة العربية 2021 وموعد مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 اليوم الأربعاء، حيث تنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره التونسي ، في نصف نهائي كأس العرب2021، المقامة في دولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري، علي ستاد ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة .

موعد مباراة مصر وتونس

من المقرر أن تبدأ مباراة منتخب مصر ضد نظيره التونسي، غدآ الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

ويحل موعد مباراة مصر وتونس في تمام الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة، و السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبوظبي ، على ملعب ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة ، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021.

تأهل تونس ومصر لنصف نهائي العرب 2021

وحقق منتخب مصر الفوز علي نظيره الأردنى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة التي جمعتهما السبت الماضي علي ارض ستاد الجنوب بالوكرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب

وتأهل منتخب مصر إلي مرحلة نصف نهائي بطولة كأس العرب

ليلتقي بنظيره التونسي غدآ الأربعاء في مباراة هامة وقوية علي أرض ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وصعد منتخب تونس الي نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 ,

بعد فوزه علي منتخب عمان في المباراة الأخيرة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية، بنتيجة 2-1، على أرض ستاد المدينة التعليمية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أحمد ياسين – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين فيصل.

الهجوم: مصطفى فتحي – أحمد سيد زيزو – مروان حمدي.

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: محمد دراجر – بلال العيفة – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري.

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل منتخب مصر ضد تونس المتوقعتشكيل تونس ضد مصر المتوقعالقنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

تُبث المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس” علي قناتي “BeiN Sports HD1″ و”BeiN Sports HD2” بشكل مجاني للجميع.

كما تبث المباراة ايضآ قناة أون تايم سبورت المصرية بعد حصولها على حقوق بث المباريات.