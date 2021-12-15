أشحن Fortnite Bucks طريقة شحن نقاط فورت نايت مضمونة بدون كذب

طريقة شحن نقاط فورت نايت قد يعاني البعض من الالتباس حول اختيار المكان المناسب للدفع لغرض التسليم، لأن العديد من عمليات الشراء تكون بها الكثير من المعلومات حول بطاقات الخصم المختلفة التي يمكن أن تسبب الكثير من المتاعب للمستخدمين، ونظرًا لأن لعبة Fortnite أصبحت محط أنظار العديد من محبي مشاركة الألعاب عبر الإنترنت، بعد التحسين المستمر للعبة، فإن بطاقات الدفع Fortnite 2021 مهمة جدًا وضرورية لجميع اللاعبين، حيث يمكن لكل لاعب شراء جميع المواد التي تحتاجها محتوى Fortnite، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال وعلى موقعنا كيفية شحن النقاط وطرق الدفع الآمنة .

طريقة شحن نقاط فورت نايت

هناك العديد من المواقع الرسمية ذات الثقة التي تقدم تغطية لجميع المسابقات الإلكترونية المختلفة، والجدير بالذكر عن المواقع التي سنناقشها في السطر التالي من أفضل المواقع في شحن نقاط فورت نايت والدفع أسبوعيًا مجانًا في كل أسبوعين، وهي طريقة آمنة وسريعة وكذلك عند الدفع يمكنك الحصول على الكثير من المحتوى المجاني من أجل شراء جميع الأسلحة والملابس التي يحتاجونها في اللعبة.

شحن Fortnite Bucks

تعتبر من أهم طرق الدفع حيث يمكنك شراء Fortnite Bucks والوصول إلى المواقع الشهيرة والرسمية من أجل الدفع والشحن بالطريقة الصحيحة، وأسهل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات ما يلي:

انتقل إلى موقع دفع إلكتروني مثل موقع Epic Games الشهير.

يمنحك هذا الموقع ميزة شراء النقاط ودفع الأمان.

بعد تسجيل الدخول إلى الموقع، ابحث عن زر “Fortnite”.

ثم اختر عدد النقاط عند الشراء.

بعد ذلك اكتب معلوماتك الخاصة.

أدخل “ID” الخاص بحساب لعبة Fortnite الخاص بك.

ثم اكتب ملف البطاقة بعد تحديد التنسيق المراد استخدامه.

تحتاج أيضًا إلى إدخال سعر الشراء والغرض من التسليم.

بعد فتح البيانات، سيتم إرسال النقاط إلى حسابك وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم.

خطوات استرداد بطاقة v-bucks

من خلال الخطوات التي سنشرحها لك في السطور أدناه، يمكن استرداد بطاقة الخصم:

ادخل المتجر المختص بالبيع.

أكمل الاسترداد من خلال موقع Fortnite على الويب.

قم بزيارة الموقع المخصص لعملية الاسترداد.

انقر فوق المربع الخلفي بعد فتحه بمعلوماتك الشخصية.

خطوات شحن نقاط فورت نايت

يوفر موقع Epic games نقاط Fortnite مجانيًا مدفوعًا، وسنوفر لك الخطوات التالية: