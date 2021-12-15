الإمارات والطاقة الذرية تبحثان التعاون فى مجال السلامة والأمن النووى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسى، العلاقة القوية بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة، والتعاون المتميز بين الجانبين والذى كان من ثماره تطوير البرنامج النووى السلمى الإماراتى، وفق أعلى معايير السلامة والأمن النووى وحظر الانتشار.





واستعرض الجانبان -خلال لقائهما فى مقر إكسبو 2020 دبى اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- دور إكسبو فى تعزيز التعاون الدولى وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين الدول فى مختلف القطاعات. ورحب وزير الخارجية الإماراتى بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز تعاونها المشترك مع الوكالة فى مختلف المجالات ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم فى ضمان استدامة البرنامج النووى السلمى للدولة. ومن جهته، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية التعاون المثمر والبناء بين دولة الإمارات والوكالة، مشيداً بالبرنامج النووى السلمى الإماراتى الذى يعد نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.

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