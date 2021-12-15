نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وسبب وفاة فايز الطراونة عن عمر يناهز الـ72 عاماً.. مرض فايز الطراونة ونبذة ويكيبيديا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم تفاصيل وسبب وفاة فايز الطراونة ، حيث نشرت العديد من الصحف الرسمية الأردنية منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021 خبر وفاة فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق ، ويرغب الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية الآن معرفة كافة التفاصيل عن ما يتردد من أخبار في الشارع الأردني الآن، عن حقيقة خبر وفاة فايز الطراونة ، كما يريد الجميع أيضاً معرفة سبب وفاة فايز الطراونة تغمده الله بواسع رحمته.

وفاة فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق

وفاة فايز الطراونة ، أصدرت العديد من الصحف الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأبعاء الموافق 15-12-2021 خبر وفاة فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني السابق، هذا وقد نعى عدد كبير من المتابعين والنشطاء والمواطنين فايز الطراونة داعين الله له بالرحمة والمغفرة. وذلك عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر وفيسبوك في الأردن.

ويزداد البحث في الوقت الحالي عن تفاصيل وسبب وفاة فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق ، كما يرغب الكثير من الأشخاص الىن معرفة نبذه مختصرة عن حياة فايز الطراونة والمناصب التي شغلها طوال مدة خدمته في الحكومة الأردنية ، وهذا ما سنعمل على رصده وتقديمه خلال السطور القليلة القادمة.

مرض فايز الطراونة

أما فيما يخص مرض فايز الطراونة ، فقد أوضحت وكالة الأنباء الأردنية بترا بعد وفاة فايز الطراونة في أحد مستشفيات العاصمة عمان ، أن مرض فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق هو السرطان مرض عضال، كما أشارت وكالة الأنباء الأردنية أن صلاة الجنازة سيتم اقتصارها على الأهل والأصدقاء وذلك بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالوباء المستجد كوفيد 19، وذلك من أجل الحد من انتشار الوباء أكثر من ذلك وبهدف الحفاظ على سلامة الجميع.

سبب وفاة فايز الطراونة عن عمر يناهز 72 عام

أما عن سبب وفاة فايز الطراونة عن عمر يناهز الـ72 عاماً ، فقد نشرت جريدة الرؤيا الأردنية، أن فايز الطراونة قد توفى فجر اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021 بعد صراع مع مرض عضال ولكن حتى الآن لم يتم ذكر المرض أو أي تفاصيل عنه، كما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل سبب وفاة فايز الطراونة أو موعد ومكان صلاة الجنازة على المرحوم.

وجدير بالذكر أن فايز الطراونة ولد في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 1-5-1949، وهو حائز على دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية، هذا وسوف نوافيكم بالمزيد من الاخبار والتفاصيل عن وفاة فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق وبالتحديد فيما يخص موعد ومكان صلاة الجنازة.