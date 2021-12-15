انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط القيام بنقل الكفالة من دون موافقة الكفيل بالمملكة العربية السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتطلع جميع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية إلى وجود عمل مناسب مع طموحاتهم وأحلامهم، ولتحقيق ذلك تركوا أهليهم وذويهم بحثا عن لقمة العيش في الغربة.

ونظرا لوجود الكثير من المشكلات التي قد تنشأ بين الوافدين وأصحاب الأعمال والكفلاء يطلب الكثير منهم لنقل الكفالة من كفيل لآخر حتى يحصل على عمل يتوافق مع قدراته وإمكانياته.

وفي نفس السياق مع وجود شروط في عقد العمل المبرم بين الطرفين عند نقل الكفالة قد يتطلب الأمر موافقة الكفيل أو صاحب العمل الأصلي أو بدون موافقة الكفيل، ولكن توجد شروط لنقل الكفالة.

شروط القيام بنقل الكفالة من دون موافقة الكفيل

عدم سداد رواتب العامل لمدة تصل إلى ثلاثة شهور متصلة. عدم قيام الكفيل بتجديد إقامة الوافد بعد إنتهائها بشهر كامل. وجود المؤسسة – الشركة التابع لها الكفيل داخل النطاق الأحمر. وجود بلاغ من طرف الكفيل زورا وكيد بتغيب العامل عن العمل.

في حالة أن وجد أي من الشروط السابق يعتبر إنتهاك وإخلال من طرف الكفيل أو صاحب العمل ويحق للوافد نقل الكفالة بدون الرجوع لصاحب العمل، لأنه يكون السبب في ذلك.

وأخيرا فإن نقل الكفالة يتطلب رسوم باهظة للقيام بذلك وتختلف في كل مرة، فنقل الكفالة للمرة الأولي 2000 ريال، ونقل الكفالة للمرة الثانية 4000 ريال، ونقل الكفالة للمرة الثالثة 6000 ريال.