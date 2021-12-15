نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ “ظهرت الأن” لجميع الطلاب eleves.education.tn

يبحث المئات من الطلاب وأولياء أمورهم الأن عن نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ، وقد أصبح البحث عن رابط موقع فضاء التلميذ أحد أهم وأبرز المحاور التي تصدرت عمليات البحث الرائجة منذ عدة أيام، وبالأخص منذ أن أعلنت وزارة التعليم التونسية عن اقتراب موعد الكشف عن النتائج، وهو ما دفعنا إلى التطرق للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع في إطار خدماتنا اليومية التي تستهدف تغطية أهم الأخبار على مستوى الوطن العربي.

نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ

حرصت وزارة التعليم التونسية على مساعدة الطلاب وأولياء الأمور حيث أعلنت عن أنه سوف يتم الكشف عن نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ، وخاصة بعد أن كثرت عدد الشكاوى من قبل أولياء الأمور، بشأن نتيجة اختبارات المرحلة الابتدائية، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق موقع فضاء التلميذ بحيث يتمكنوا من متابعة تحصيل أبنائهم ومستواهم التعليمي باستمرار وبشكل إلكتروني، وقد أعلنت الوزارة انه سوف يتم الاعلان عن النتائج الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية في الفترة من الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وحتى الثامن عشر من الشهر نفسه، كما أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي اقرتها الوزارة، و أنه سوف يتم توقيع عقوبات صارمة على المدارس التي تخل بتنفيذ هذا القرار.

خطوات استخراج نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ

بعد أن تم إصدار بيان من قبل وزارة التعليم يحتم ضرورة إطلاع أولياء الأمور على نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ، بدأ المئات من أولياء الأمور في البحث عن طريقة وخطوات التسجيل عبر موقع فضاء التلميذ، والتي جاءت كالتالي: