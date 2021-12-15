موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة مجانا

ينتظر الشعب المصري وكذلك الشعب التونسي مباراتهم معًا ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب، فهي تنطلق اليوم الأربعاء في لقاء قوي للغاية بين أقوى فرقتين على مستوى قارة افريقيا، برغم أن المباراة تشهد غيابات العديد من العناصر الأساسية، سينتظر الجمهور هذه المباراة لمعرفة النتيجة النهائية، والفائز سينتظر الفائز من المباراة الأخرى بين كل من المنتخب القطري ومنتخب الجزائر ليتقابلا في النهائي.

ستنطلق مباراة مصر وتونس يوم الأربعاء الموافق خمسة عشر من شهر ديسمر عام 2021 الساعة الخامسة، وذلك على ملعب 974 بالدوحة، وهو من أفضل الملاعب التي حظيت بتعديلات هائلة لانتظار هذه البطولة، يُذكر أن المنتخب المصري فاز في الربع نهائي على نظيره الأردني بنتيجة 3 إلى 1 في الوقت الإضافي ليثبت استحقاقه للوصول إلى المباراة النهائية، وسيرتدي الفراعنة الزي التقليدي لهم الأحمر والجوار والشورت الأسود، وكذلك تونس بزيها التقليدي الأبيض الكامل.

هذه المباراة من المباريات الهامة للغاية وينتظرها الكثيرين، فمن خلالها سيتم توقع الفائز بنسخة كأس العرب لعام 2021، كما أنها تتُنقل على قناة Elkass One HD وكل من beIN Sports HD 1, 2، والمفاجأة كانت عرض قناة أون تايم سبورت للمباراة بشكل مباشر على قناتها لنقلها للجمهور العربي بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص، يُذكر أن الفريق المصري حقق مشوار قوي خلال هذه البطولة حيث توصل حتى الآن إلى 3 إنتصارات وتعادل وحيد ليكون أول مجموعته، كما أنه المرشح وبقوة للفوز بالبطولة، ننتظر الآن المباراة كثيرًا حتى نتوقع الفائز بسهولة بعد ذلك، خاصة أن كلا المنتخبين على قدر كبير من الأداء المميز الذي يجعلنا لا نعرف من الفائز.