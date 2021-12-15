كأس العرب.. ترقب يسود الشارع الجزائري قبل موقعة "الأبطال"

بعث مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة برسائل طمأنة إلى الجمهور الجزائري عندما أكد جاهزية المنتخب لمباراة نصف النهائي مساء الأربعاء، أمام المنتخب القطري ببطولة كأس العرب، بالمقابل ينتظر الشارع الرياضي بشغف موقعة ملعب الثمامة، معبرا عن أمله في اقتطاع تأشيرة العبور إلى النهائي.

تنفس أنصار "الخضر" الصّعداء بعد تأكد اكتمال جاهزية المنتخب المتواجد في قطر للمنافسة على كأس العرب، قبل ساعات من خوض مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين بين الجزائر وقطر في نصف النهائي من البطولة الكروية العربية.

وتسود حالة من التفاؤل الحذر وسط الجمهور الجزائري الذي يفكر في تجاوز عقبة نصف النهائي، حيث يقدر مراقبون صعوبة المهمة للطرفين، خاصة أن "بطلي القارتين" إفريقيا وآسيا سنة 2019 قدما مشوارا رائعا من دون خطأ خلال هذه البطولة العربية.

وسبق أن التقى منتخبا الجزائر وقطر في ست مباريات كلها ودية، وقد انتصر الجزائريون في مواجهتين، في حين فاز"العنابي" القطري في مناسبتين أخيرتين، بينما خيمت نتيجة التعادل على مباراتين بينهما.

الشارع يستعيد نشوة الانتصارات

وتعرف شوارع الجزائر العاصمة عودة روح تشجيع "محاربي الصحراء" التي سادت خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 الأخيرة في مصر، حيث عرفت إنجازا تاريخيا لأشبال المدرب، جمال بلماضي عندما عادوا بالكأس الإفريقية الثانية إلى خزانتهم في الجزائر.

ولاحظ "موقع دوت الخليج" عودة تصدر تجارة قمصان المنتخب الجزائري لمختلف الأعمار، إضافة إلى الأعلام الجزائر الواجهة في بعض المحلات، وهذا -حسب الباعة- من أجل تحضير الأنصار للاحتفالات بعد المشوار الطيب الذي يؤديه أشبال مجيد بوقرة في بطولة كأس العرب.

وفي ساحة "ميسوني" وسط الجزائر العاصمة، لا يخلو حديث عن مباراة الأربعاء، حيث وقف ثلاثة شباب يتناقشون فيما بينهم ورغم وجود تباين بينهم في قراءة اللقاء، إلا أن الجميع أكد على ضرورة أخذ المباراة بجدية وعدم الاستهانة بأي منتخب وصل إلى هذه الأدوار المتقدمة من البطولة.

وقال رفيق 25 سنة لـ"موقع دوت الخليج" وهو الذي كان بين أصدقاءه يحمل هاتفه النقال ويعيد مشاهدة فيديوهات الهدف الجميل ليوسف بلايلي ضد المغرب "يا أخي كرة القدم في العالم تغيرت، ولذلك لم يعد هناك منتخبات كبيرة وصغيرة".

وأضاف: "رغم استفادة المنتخب القطري لأفضلية الأرض والجمهور وصعوبة المهمة بين الطرفين، نحن كمناصرين نتمنى فوز المنتخب الجزائري، ولكن الأهم أن تسود الروح الرياضية بين الجانبين مثلما كان عليه الحال في المباريات السابقة".

ترقب للخطة بعد عودة بونجاح

وركزت الصفحات الأولى لمختلف الصحف المحلية الصادرة الأربعاء، على مباراة النصف النهائي بين الجزائر وقطر، مشيرة إلى رغبة أشبال بوقرة في خطف تأشيرة النهائي، ومؤكدة في السياق ذاته أن رهان "محاربي الصحراء" قائم على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية المحققة منذ انطلاق البطولة.

ويرى مراقبون للشأن الرياضي عودة "القناص" بغداد بونجاح إلى تشكيلة "الخضر" بعدما خضع لبروتوكول طبي، إثر سقوطه على الرأس بعد تدخل من الحارس المصري الشناوي في المباراة الثالثة "إضافة للمنتخب الجزائري" المعتمد على كل نجومه.

وبخصوص نجم المباراة الأخيرة ضد المغرب يوسف بلايلي، فقد أكد مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة أن "اللاعب لا يعاني من أي إصابة مقلقة" بعد أن نقل إلى مستشفى عقب اللقاء ضد "أسود الأطلس" الذي سجل فيه هدفا بتسديدة صاروخية صنف "الأروع" من طرف النقاد منذ انطلاق بطولة كأس العرب.

ويرى الإعلامي الرياضي، غفير بن ثابت أن عودة قلب الهجوم في تشكيلة بوقرة، بغداد بونجاح تعتبر "إضافة كبيرة للقاطرة الأمامية للمنتخب الجزائري نظرا للمردود الذي يقدمه".

وكشف الإعلامي الرياضي، بن ثابت في حديث مع "موقع دوت الخليج" أن "اللاعب أمير سعيود لاعب كرة كبير ولا أحد بإمكانه قول العكس، وكان نجم نادي الطائي السعودي قد تعرض لإصابة في المباراة الأولى وهو الآن جاهز للمشاركة حسب ظروف اللقاء".

في حين أن مشاركة يوسف بلايلي، يراها المتحدث ذاته "ضرورية من أجل حجز تأشيرة التأهل إلى النهائي، إذن عودة الثلاثي الجزائري هي في صالح المنتخب الوطني الباحث عن تجانس أكبر".

وبخصوص الطريقة التكتيكية التي سيدخل بها المدرب مجيد بوقرة، مباراة الأربعاء، يعتقد الإعلامي الرياضي غفير بن ثابت أنه "لن يكون هناك تغيير مقارنة مع مباراة المغرب سوى عودة بونجاح مكان زروقي مروان".