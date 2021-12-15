رئيس وزراء إيطاليا يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع دول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الوزراء الإيطالى فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية إلى أن المجلس الأوروبى الذى سينطلق غدا سيكون فرصة للمناقشات مع الاتحاد الإفريقى فى ضوء القمة فى فبراير القادم، مشددا على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.
وأوضح أنه من من بين القضايا ذات الأولوية التى سيتم مناقشتها "الاستثمارات من أجل مواجهة التحول البيئى، وحملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، والتى تمضى فى أفريقيا وتواجه العديد من الصعوبات".
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالى أن حكومة بلاده تأمل أن توافق المفوضية والدول الأعضاء على حزمة من التدابير لأفريقيا، لتسريع الإنتاج المحلى للقاحات "بالقارة السمراء".
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