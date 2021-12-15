المستشار الألمانى: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أمام مجلس النواب "بوندستاج" "اسمحوا لى، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرّر ما قالته سلفى (أنجيلا ميركل): كلّ انتهاك لوحدة الأراضى سيكون له ثمن، ثمن باهظ"، مشددًا على "قلقه الكبير" حيال الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، فيما تزداد مخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.
وتصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب الوجود العسكرى الروسى المتزايد على الحدود الأوكرانية.
ووفقا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندى فى المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت فى دعم الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرقى أوكرانيا.
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