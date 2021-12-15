بوتين: العلاقات مع الصين نموذج يحتذى به فى القرن الـ 21

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، مفتتحا مباحثاته مع نظيره الصينى عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء: "تسعدنى فرصة الحديث معكم عبر الخط المباشر، ما يسمح لنا بمناقشة مستفيضة لتطور العلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى، وأعتبر هذه العلاقات نموذجا حقيقيا للتعاون بين الدول فى القرن الواحد والعشرون".

وأضاف:" صديقى العزيز، الرئيس شى جين بينج المحترم، آمل أن نتمكن أخيرا من اللقاء شخصيا فى فبراير المقبل فى بكين لإجراء مباحثات والمشاركة فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".

ولفت الرئيس الروسى إلى أنه فى الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجارى، ارتفع حجم التبادل التجارى بين بلدينا بــ 31%، ليصل إلى 123 مليار دولار، مضيفا:" لقد تم بالفعل تحطيم الرقم القياسى لهذا التبادل لما قبل الجائحة عام 2019، وكما هو متفق عليه سنصل إلى 200 مليار دولار فى المستقبل القريب".