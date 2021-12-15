زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إيران

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرية الأزمات، أن الزلزال وقع على حدود محافظتى خوزستان وشهرمحل وبختيارى - بالقرب من قلعة خاجة، على خط الطول"49.75"، وخط العرض "32.39"، ووقع على عمق 10 كيلومتر.

وأشارت مديرية الأزمات فى خوزستان، إلى أنه حتى الآن لم تتلق أى تقارير عن أضرار وخسائر من الزلزال، لافتة إلى أن الوضع تحت السيطرة.