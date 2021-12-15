جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرية الأزمات، أن الزلزال وقع على حدود محافظتى خوزستان وشهرمحل وبختيارى - بالقرب من قلعة خاجة، على خط الطول"49.75"، وخط العرض "32.39"، ووقع على عمق 10 كيلومتر.
وأشارت مديرية الأزمات فى خوزستان، إلى أنه حتى الآن لم تتلق أى تقارير عن أضرار وخسائر من الزلزال، لافتة إلى أن الوضع تحت السيطرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.