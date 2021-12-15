نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول 2021 الجزائر.. حساب معدل التلميذ الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول 2021، تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج التعليم المتوسط والابتدائي للفصل الأول يوم الشهر الحالي، وذلك حيثما حددت التربية الوطنية موعد الإعلان عن نتائج السانكيام والبيام 2021 خلال بيان رسمي الأسبوع الماضي، ويود جميع أولياء التلاميذ الآن الإطلاع على كشف نقاط الفصل الأول 2021 وذلك من خلال الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة كشف نقاط معدلات الفصل الأول 2021 وقت إعلان ورصد النقاط للتلاميذ، وسنوضح لكم أدناه كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط للفصل الأول 2021.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول 2021

وخلال موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، ليس فقط يُمكنكم الإطلاع على كشف نقاط الفصل الأول 2021 ، ولكن يُمكنكم موقع فضاء أولياء التلاميذ من معرفة ومتابعة حساب المعدل للتلميذ منذ بدء الفصل الدراسي الأول أو الثاني، ويتم الإطلاع على كشف النقاط بعدما يتم إتمام عملية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ والحصول على إمكانية معرفة معدلات الفصل الثاني 2021.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

إليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، والذي تم إطلاقه في الثامن من شهر مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط متوسط وابتدائي tharwa education gov dz 2021، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

الدخول لفضاء أولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع

كتابة بيانات الولي كما في الصورة

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اختيار أيقونة على تسجيل جديد

وبعد بعد طبع الاستمارة، يجب توجه ولي الأمر إلى مؤسسة التمدرس للتلميذ وبدفع الاستمارة بعد إمضاءها، وبعد الموافقة من طرف مدير المؤسسة سيتحصل الولي على وصل استلام و سيصبح بذلك حسابه مفعل و يمكنه الدخول إليه بالبريد الإلكتروني.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نقاط الفصل الثاني 2021 خلال الساعات الأولى من يوم 20 جوان موعد إعلان نتائج السانكيام والبيام في الجزائر للفصل الدراسي الأول 2021، وللإطلاع على معدل التلاميذ الفصل الثاني سيتم من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021.

وجدير بالذكر أن التربية الوطنية، بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، انتهت من إنجاز رزنامة نتائج الامتحانات الرسمية دورة جوان 2021، ليكون موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر يوم 22 جويلية المقبل، ليتم البدء في تصحيح أوراق إجابات المترشحين في يوم 30 جوان القادم ، على أن يتم البدء في التجميع بالموازاة مع الانطلاق في إجراء الاختبارات دون توقف، ويُمكنكم من خلال فضاء أولياء التلاميذ الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021

كشف نقاط الفصل الأول 2021 المتوسط والابتدائي

يراسلنا الكثير من أولياء الأمور عبر تعليقات الصفحة يتساءلون عن عدم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف نقاط الفصل الأول للمتوسط 2021 نقاط ومعدلات الفصل الأول الابتدائي 2021 ، وبناء على ما تم إعلانه من قبل وزارة التربية الوطنية سيتم تفعيل رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 خلال الساعات القادمة، وسنوافيكم بأهم وأخر الأخبار عن صدور النتائج.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أطلقت نظام معلوماتي جديد من خلال شبكة الإنترنت والذي يهدف إلى إتاحة الإطلاع على نتائج التلاميذ ومعرفة كشف نقاط الفصل الأول والثاني، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على معدلات التلاميذ وكشف النقاط والنتائج وكذلك إتاحة الاستفادة من كافة الخدمات المُقدمة عن بعد، وذلك من خلال أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية.