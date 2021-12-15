الجيش الروسى يجرى تدريبات على حماية المجال الجوى بالقرم

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، وفقا لشبكة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة بالعربية، اليوم الأربعاء، أن تشكيلات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، المنتشرة فى شبه جزيرة القرم، أجرت تمرينا خاصا للدفاع الجوى التكتيكى باستخدام منظومات "إس-400".
وأوضح المكتب الصحفى، أن قوات الدفاع الجوى الروسية نشرت منصات إطلاق صورايخ "إس-400"، وتشغيل الرادارات، وتنسيق البيانات والإحداثيات ووضع الأنظمة فى حالة استعداد، وبكشف العدو المفترض الذى تمت مرافقته وتوجيه ضربات بقذائف إلكترونية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه التدريبات تم التخطيط لها مسبقا، وفى الوقت نفسه، تتزامن مع التوتر فى البحر الأسود وعلاقته بالأزمة الأوكرانية.
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