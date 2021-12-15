رئيس الجزائر يتوجه إلى تونس فى زيارة رسمية على مدار يومين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية فى بيان لها أن هذه الزيارة تندرج فى إطار تعزيز "علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعى يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتى البلدين وشعبيهما".

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