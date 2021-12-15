الجامعة العربية تنظم مؤتمرا حول دور الإعلام فى تعزيز السلام مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة الدول العربية، مؤتمرا دوليا حول دور الإعلام فى تعزيز السلام المستدام بمقرها فى القاهرة فى 16 مايو المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لـ"العيش معا فى سلام" وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمجلس العالمى للتسامح والسلام.





وقالت الوزير المفوض سامية بيبرس مدير إدارة الرصد ومتابعة الأزمات بالجامعة العربية، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر الدولى تأتى انطلاقا من إدراك الجهات المنظمة للدور الحيوى الذى يضطلع به الإعلام فى نشر قيم التعايش السلمى وتعزيز التفاهم الدولى وتحقيق السلام المستدام.

وأضافت أنه سيسبق عقد المؤتمر سلسلة من الاجتماعات التحضيرية من بينها اجتماع عقد امس "الثلاثاء"تم خلاله وضع اللمسات النهائية بشأن الورقة المفاهيمية وبرنامج عمل المؤتمر، كما تم أيضا مناقشة الجوانب اللوجيستية الخاصة بتنظيم المؤتمر.

وأشارت بيبرس إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدور الإيجابى للإعلام فيما يتعلق بتعزيز السلام والحد من النزاعات وتسليط الضوء على الآثار السلبية لخطاب الكراهية الذى يستهدف تغذية العنف وإثارة الأزمات وتوفير منصة للإعلاميين من مختلف البلدان العربية للالتقاء بنظرائهم الدوليين بهدف تبادل الخبرات.

ولفتت إلى أن محاور المؤتمر ترتكز على، دور الإعلام فى دعم خطاب السلام ونبذ الكراهية، وكذلك استدامة الإعلام، ودور المنظمات الدولية والإقليميه فى تعزيز الخطاب الإعلامى الداعى للسلام،كما يقدم المؤتمر رؤية مستقبلية لآليات العمل لتفعيل دور الإعلام فى تعزيز السلام.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر،الذى سيعقد على مدى يومين، إعلاميون من مختلف البلدان العربية وممثلو وزارات الإعلام العربية ونخبة من الإعلاميين الدوليين إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين فى مجال الإعلام وممثلى وكالات الأنباء العربية والدولية وأيضا ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية من بينها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الإسلامى واتحاد إذاعات الدول العربية.

ومن المقرر، أن يعقد الاجتماع التحضيرى الثالث للمؤتمر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2022.