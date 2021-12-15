أول اعتراف رسمى إسرائيلى بانتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين

وذكرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان اليوم، أن هذا الاعتراف يعتبر خطوة أولى فى الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، رغم ما لاحظناه من تنافس بين منظمات وجمعيات المستوطنين ومن يمثلها فى المستوى السياسى فى مهاجمة الوزير بارليف، ونعته باللاسامية وعديد الألفاظ غير اللائقة، كان على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت الذى هب للدفاع عن المستوطنين وإرهابهم داعيا للتعامل معه كظاهرة تافهة حسب تعبيره، وغيره من المسؤولين أيضا الذين أمعنوا فى كيل المديح للمستوطنين ودورهم".
وطالبت الوزارة، وزراء أحزاب الوسط واليسار فى الحكومة الإسرائيلية بأن يخرجوا عن صمتهم ليعلنوا بكل وضوح إدانتهم ومعارضتهم لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بما يساهم حقيقة فى إنجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويساعد أيضا فى توفير المناخات والأجواء اللازمة لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.
كما طالبت المجتمع الإسرائيلى ومكوناته الداعمة والمؤيدة للسلام بالتحرك العاجل وتحديد موقف صريح وواضح ضد استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من ظلم تاريخى وقمع وعقوبات جماعية وتنكيل.
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