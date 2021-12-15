أستراليا تلغى حظر السفر لـ 8 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "سى بى سى" الإسترالية على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، عن بيان أصدره كبير المسؤولين الطبيين بول كيلى، قوله إن الحظر لم يعد ضروريا بسبب انتشار "أوميكرون" إلى دول أخرى حول العالم.

وأضاف: "بالنظر إلى الانتشار العالمى لأوميكرون، لم يعد الحظر الدولى على الحدود وسيلة مناسبة أو فعالة لاحتواء انتشار أوميكرون".

وأشار كيلى إلى أنه "فى هذه المرحلة، لا توجد رحلات جوية مباشرة من جنوب إفريقيا إلى أستراليا، ويمكن فقط للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين وأفراد الأسرة المباشرين والآباء وحاملى التأشيرات المؤهلين دخول أستراليا"، متابعا أنه تم تخفيف حظر السفر تماشيا مع قرارات دول أخرى مثل المملكة المتحدة.

وكانت أستراليا قد طبقت قيود سفر على جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوى وموزمبيق وناميبيا وإسواتينى وملاوى منذ 29 نوفمبر الماضى.