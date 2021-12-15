بالأرقام.. مصر تطوِّق الإدمان والقاهرة الأعلى

يدخل القانون المصري لفصل الموظف المتعاطي للمخدرات حيّز التنفيذ بدءًا من 15 ديسمبر الجاري، وبالتزامن مع ذلك أصدرت مصر تقريرًا يُسلِّط الضوء على الجهود المصرية لمكافحة الإدمان.

وتبّنت الدولة المصرية استراتيجية قوميّة متعددة المحاور والأركان لمكافحة الإدمان والمخدرات: تشريعيًّا، وأمنيًّا، واجتماعيًّا، لما له أضرار بالغة على المجتمع والأسرة وفئة الشباب بصفة خاصّة.

وبحسب التقرير المصري؛ فقد انخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة لـ 5.9 بالمئة، عام 2021 مقارنة بــ 10.2 بالمئة في عام 2014، وانخفضت نسبة الإدمان لـ 2.4 في 2021 مقارنةً بــ 3.4 بالمئة عام 2014.

وذكر التقرير أن المتوسط السنوي لعدد مرضى الإدمان الذين تم تقديم العلاج لهم بلغ 101 ألف مريض، وتم توفير مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بـ 17 محافظة بدلاً من 7 محافظات عام 2014.

ورصد التقرير المحافظات الأعلى من حيث عدد المتصلين بالخط الساخن لمكافحة الإدمان، وهي القاهرة بنسبة 33.68 بالمئة، والجيزة بنسبة 12.33 بالمئة، والإسكندرية بنسبة 9.22 بالمئة.

صندوق مكافحة الإدمان

وتمتلك مصر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنسبة 31 ألف متطوع، وزاروا 130 ألف منزل لتوعية الأسر، واستهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021.

وقدّمت مصر العلاج بالمجان لـ 6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية.

وعلى صعيد البرامج الوقائية، أطلقت مصر مبادرة "أنتَ أقوى من المخدرات"، والتي تم تنفيذها على 7 مراحل بمشاركة نماذج فنية ورياضية وساهمت في زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة بلغت 400 بالمئة.

وأطلقت مصر أيضًا، مبادرة "قرية بلا إدمان"، بهدف توعية الأهالي بخطورة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع الحالات المرضية، وقد شملت 18 محافظة منذ إطلاقها وحتى الآن، بالإضافة لمبادرة "قرارك" توعية العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية بأضرار المخدرات، وقد شملت 500 ألف موظف منذ إطلاقها حتى الآن.

وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة لـ 813.1 ألف مريض إدمان بالمراكز العلاجية خلال الفترة من 2014 لـ 2021، بالإضافة لزيادة عدد مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بنسبة 133.3 بالمئة، والتي وصل عددها لـ 28 مركزًا عام 2021 مقارنة بـ 12 مركزًا عام 2014.

وشهدت نسبة تعاطي المخدرات 45.1 بالمئة بين الفئة العمرية من 15 لـ 20 عامًا، و34.1 بالمئة في سنّ 20 حتى 30 عامًا، و14.02 بالمئة من الحالات بدأوا في سن أقل من 15 سنة.