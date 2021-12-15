إيطاليا: صربيا تتمتع بالإمكانيات المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، عن اعتقاده بأن التقدم المحرز فى المفاوضات مع صربيا بشأن قضية جدول الأعمال الأخضر المهمة، يعتبر دليلا على أن بلجراد لديها كل الإمكانيات للتقدم فى طريقها نحو الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) فى نسختها العربية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات دى مايو جاءت على خلفية فتح الاتحاد الأوروبى وصربيا مجموعة من جلسات التفاوض حول ما يسمى "البند الأخضر" أو أجندة بلجراد المخصصة للجهود المستدامة الهادفة الحفاظ على البيئة. ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية، عن دى مايو تأكيده على أن صربيا يمكنها الاعتماد على الدعم المستمر من دولة صديقة مثل إيطاليا، التى لا تزال من ضمن أولوياتها انضمام بلدان غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، مما يعطى زخما جديدا لمسار التوسع. وتم فتح التفاوض مع صربيا بخصوص "البند الأخضر" بعد تأييد جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى فى الأيام الأخيرة، ويتضمن مناقشات تتضمن النقل والطاقة والشبكات العابرة لأوروبا والبيئة وتغير المناخ.

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