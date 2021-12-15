قيس سعيد يؤكد عمق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والمجر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين تونس والمجر وما يتقاسمانه من قيم الحرية والديمقراطية، وشدد على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتنويعها مستقبلا لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليم العالى.





جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، خلال استقبال الرئيس قيس سعيد لوزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرى بيتر زيجارتو بقصر قرطاج. وشدد الوزير المجرى على استعداد بلاده لتطوير شراكاتها مع تونس فى إطار الاحترام المتبادل، كما أشار إلى أن هذه الزيارة ستكون فرصة لإثراء الإطار القانونى المنظم للعلاقات الثنائية، وستشكل إطارا لتفعيل مجلس الأعمال المشترك وتعزيز فرص التواصل والشراكة بين رجال الأعمال من البلدين.

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