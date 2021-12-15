مباحثات سورية عراقية لتعزيز التبادل التجارى وتسهيل نقل البضائع

وأكد الوزير السورى خلال ملتقى الأعمال السورى العراقى المنعقد مؤخرا بدمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة السورية العراقية وانعقادها بشكل دورى لدراسة كل المشكلات والصعوبات التى تعترض عملية التبادل التجارى بين البلدين وتقديم المقترحات لحلها وخصوصا ما يتعلق بتفريغ الحمولات على الحدود وما يترتب على ذلك من تكاليف وتأمين سلامة المنتجات.
ولفت الوزير السورى إلى أهمية السوق العراقية بالنسبة لسوريا لكونها قريبة جغرافيا والمنتج السورى مرغوب بشكل كبير لدى الشعب العراقى، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتوافرة والتى طرحتها الوزارة والمزايا والتسهيلات التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد.
وأشار وزير الزراعة السورى إلى أن من أهم المشاريع المعروضة معامل الأسمدة الحيوية والعضوية ومجمعات لتربية الأبقار والدواجن ومزارع سمكية بحرية.
بدورهم، أوضح أعضاء الوفد العراقى أن المنتجات السورية تحظى بسمعة جيدة لدى المواطن العراقى وفى السوق المحلية لديهم، مشيرين إلى ضرورة استمرار هذه اللقاءات بين الجانبين لتذليل كل العقبات التى تعترض عمليات نقل البضائع وإيجاد الحلول لها.
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