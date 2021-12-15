البحرين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، زايد بن راشد الزيانى، خلال لقائه، مارغريت ناردى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين، أهمية العلاقات المشتركة التى تربط البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما على الصعيد الصناعى والتجارة والسياحى، والتى يتم تعزيزها بشكل مستمر عبر الاتفاقيات المشتركة والزيارات المتبادلة.





وأكد وزير الصناعة البحرينى بحسب وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز البرامج المختلفة ذات الصلة بالجانب الصناعى والتجارة والسياحى. ونوه الزيانى فى هذا السياق، بإشادة الحكومة بالجهود التى تبذلها السفارة الأمريكية بمملكة البحرين فى سبيل دعم جهود الحكومة والتعاون والعمل المشترك. وأعرب الزيانى عن ثقته التامة باستمرار هذا التعاون والعمل المشترك الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتى تنعكس بشكل مباشر على مصلحة البلدين.

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