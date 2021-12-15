البرهان: عازمون على استكمال مسيرة الديمقراطية فى السودان

جدة - نرمين السيد - جدد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسى الذى وقعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، مبيناً ان الاتفاق السياسى وما سبقته من إجراءات تصحيحية هو المخرج وخارطة الطريق لا تراجع عنه، مشدداً على ضرورة أن يبنى عليه ميثاق التوافق الوطنى ويؤطر لاصطفاف كل ألوان الطيف السياسى ما عدا المؤتمر الوطنى.





وأكد البرهان لدى مخاطبته تخريج دورتى الدفاع رقم 33 والحرب العليا رقم 21 بأكاديمية نميرى العسكرية العليا اليوم، العزم على استكمال مسيرة الديمقراطية فى البلاد رغم المكايد والفتن واختطاف الشباب وتوظيفهم لمكاسب ذاتية أو أيدلوجية أو مصالح دولية، مؤكداً العزم على الوصول بها إلى انتخابات حرة تؤطر لحكم ديمقراطى مدنى، وفقا لما أوردته وكالة "سونا" للأنباء السودانية.

وحيا البرهان الشعب السودانى على صبره، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل وفية لقسمها بالمحافظة على أمن وسلامة البلاد، وعلى مسيرة التحول الديمقراطى والوصول بها إلى دولة مدنية.

وقال إن ما تمر به البلاد من أزمات تتطلب إعلاء قيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بجعل الوطن فوق الجميع، وأضاف قائلاً "سنمضى بعزم وقوة مسلحين بهذا الوطن، ونؤكد أننا لن نحيد عن الطريق الذى أختطه أسلافنا الأول".

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره على الجهود التى ظلت تبذلها أكاديمية نميرى العسكرية العليا من تطوير العلوم والمعارف المتمثلة فى بذور مفاهيم إدارة الدولة وتوظيف مواردها. كما حيا البرهان شهداء البلاد، والخريجين من الدول الشقيقة والصديقة.