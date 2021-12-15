كم باقي على اجازة الفصل الثاني 1443 حسب التقويم بعد التعديل

بالطبع يسعد الطلاب كثيراً بالإجازات ودائماً ما يريدون معرفة الإجازات الأقرب حتى يسعدوا بالترفيه والنوم بدلاً من الاستيقاظ مبكراً للذهاب للدوام، والإجازات هي مساحة من الوقت تم تقريرها للطلاب لكي يتمكنوا من استعادة الطاقة للاستكمال، ولاسيما بعد زيادة الأيام الفعلية للدراسة سواء كانت هذه الإجازة هي الإجازة المطولة أو الإجازات الرسمية، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات عن كم باقي على اجازة الفصل الثاني.

كم باقي على اجازة الفصل الثاني

إن وزارة التعليم التابعة للمملكة السعودية قد قامت بالإعلان عن زيادة الأيام التي تخص الإجازات التي سيحصل عليها جميع الطلاب بالعام الدراسي، وهذا وفقاً للدراسات التربوية والتقارير المختلفة التي أكدت على أهمية حصول الطلاب على هذه الإجازات بالعام الدراسي، لأنهم سيصابوا بالملل ولن يقدروا على التركيز إذا لم يحصلوا عليها بسبب طول الدراسة، ويأخذوا الإجازة لكي يتمكنوا من أخذ القدر الكافي من الراحة، سواء من ضغط الدراسة أو حتى من الدوام والمذاكرة، وأما عن الوقت المتبقي لانتهاء الترم الثاني هو 85 يوم من الآن حيث أن الترم الثاني ينتهي 10 مارس.

الدراسة بالترم الثاني

إن الدراسة في الترم الثاني قد بدأت الخامس من ديسمبر وانتظم الطلاب بها داخل المملكة وهذا للطلاب الذين هم أكبر من 12 عام، والذين تمكنوا من تلقي اللقاح ولأزال طلاب الروضة والابتدائي وذو الحالات الاستثنائية يتلقوا التعليم عن بعد من خلال المنصات المختلفة مدرستي أو روضتي.

كما أن الوزارة شددت على الطلاب الذين قد تمكنوا من تلقي اللقاح من الجرعتين بضرورة أخذ الجرعة التنشيطية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامات، وقامت بتوفير غرف للعزل في حال كان هناك أي طالب لديه أي أعراض انفلونزا أو متعلق بالفيروس، وعقمت المدارس والجامعات بشكل جيد لكي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب.

الإجازات بالترم الثاني

إن الترم الثاني به العديد من الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب وتساعدهم في الاستجمام، ومن ثم يعودوا للدراسة مرة أخرى بكل تشويق، والإجازات بالترم الثاني هي كالآتي: