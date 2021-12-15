رئيس المؤتمر يعزي الفهيدي بوفاة عمه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ عبدالملك محمد الفهيدي، عضو الأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، رئيس المركز الاعلامي، رئيس تحرير دوت الخليج، والى إخوان الفقيد وأولاده، وكافة آل الفهيدي بمحافظة تعز، وذلك بوفاة عمه/ فهد حمود قاسم الفهيدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
هذا ويستقبل الزميل عبدالملك الفهيدي العزاء عصر اليوم الاربعاء وغدا الخميس في قاعة العز شارع الميثاق خلف قسم شرطة الحميري مقابل الانتربول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي الفهيدي بوفاة عمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.