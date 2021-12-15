المغرب يسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن السيدة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الصحية الوقائية.

ويثير ظهور هذا المتحور الجديد، على الرغم من العدوى الشديدة التى تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشى أكبر.