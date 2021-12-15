موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة في كاس العرب 2021

موعد مباراة مصر وتونس في المباراة النصف النهائية في كأس العرب، والتي سوف تحدد من هو الفريق الصاعد لخوض المباراة النهائية والتي سوف تقام على «استاد البيت»، يوم السبت المقبل وسوف تقام المباراة على المركز الثالث والرابع في نفس اليوم على «استاد رأس أبوعبود»، بينما تقام المباراة بين مصر وتونس يوم الأربعاء 15 ديسمبر.

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة

تقام المباراة النصف نهائية غداً الأربعاء 15 ديسمبر ولك بعد أن تأهل المنتخب المصري بعد فوزه على نظيره الأردني في المباراة المقامة يوم 11/12 ، بينما تأهل المنتخب التونسي بعد فوزه على عمان في المباراة المقامة يوم 10/12، ويمكن متابعة المباراة على القنوات الناقلة وهي مجموعة قنوات بين سبورت bein sport وسوف تذاع هذه المباراة تحديداً على قناتي «بي إن سبورت 1و2»، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدتها على قناة «الكأس وان» القطرية المفتوحة.

ويمكن مشاهدتها مباشرةً مع فرق التوقيت بين الدول، أي أنها سوف تذاع في تمام الساعة الـ 19 بتوقيت الإمارات, وفي تمام الساعة ال17 بتوقيت القاهرة والأردن، ومشاهدتها في تمام الساعة الـ 16 في كل من الجزائر والمغرب وتونس، وفي تمام الساعة الـ 18 بتوقيت مكة.

نصف نهائي كأس العرب

سوف يظهر منتخب الفراعنة بزيه التقليدي أمام تونس في مباراة غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب، وهو الزي الدائم للفريق المصري بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، وسوف تشاهد الفريق التونسي وهو يرتدي الزي الأبيض سواء كان القميص أو الشورت أو الجوارب.

وقد حسم المدير الفني للمنتخب المصري الأمر في مشاركة محمد الشناوي حتى يكون هو حارس مرمى المنتخب في مباراة مصر النصف نهائية، كما أكد كيروش أن الشناوي سوف يخضع لاختبار طبي حتى يتم حسم مشاركته من عدمها.