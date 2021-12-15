أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، إصابة لاعبيه لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا. ولم يذكر الناد أي تفاصيل عن حالتهم، أو ما إذا كان أي شخص آخر قد اختلط بهما.
واكتفى النادي الملكي ببيان مقتضب على موقعه الرسمي، قال فيه "يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَينا مارسيلو ولوكا مودريتش جاءت إيجابية بكوفيد-19".
ولن يكون اللاعبان بالتالي مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين يخوض مباراتيه الأخيرتين لهذا العام الأحد ضد قادش، ثم الثلاثاء في ضيافة أتلتيك بلباو.
شارك مودريتش في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه أتلتيكو مدريد 2-0 يوم الأحد. وكان مارسيلو على دكة البدلاء.
ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة، فيما بات مبتعداً بفارق 13 نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب بعد الفوز على الأخير 2-صفر الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة إثنين من نجوم ريال مديد بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.