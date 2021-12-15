بريطانيا: أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس كورونا بلندن لمتحور أوميكرن

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطانى، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضى، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "اوميكرون".

وكان أعضاء البرلمان البريطانى قد صوتوا، ليلة أمس، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتى ستشدد من قيود (كوفيد-19) فى إنجلترا.

وتعنى الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التى تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال، بما فى ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات فى قواعد العزل الذاتى.