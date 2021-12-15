الأمم المتحدة تطلق مبادرة «جريس» لتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مبادرة (جريس- GRACE) للتعليم وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.





وقالت غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إننا نحتاج طرقا أكثر فاعلية لمواجهة التحديات القائمة وإدماج الشباب لتحمل المسئولية فى مرحلة مبكرة من حياتهم، وأشارت إلى أن التعليم له دور كبير فى تغيير حياة البشر، مع ضرورة توسيع نطاق الشراكة ليشمل الشباب والمرأة والمجتمع المدنى والفئات الأكثر هشاشة.

وشددت على أن الأمم المتحدة تحث دول العالم على إدماج الشباب والمعلمين فى المناقشات الرامية لتحقيق العدالة والقضاء على الفساد.

بدوره، اعتبر وزير العدل وحقوق الإنسان الأنجولى أن التعليم هو السلاح الفعال القادر على مجابهة الارهاب، لافتا إلى أن الأسرة والتعليم فى المدرسة والجامعة ودور العبادة كلها لها أدوار فى تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية القادرة على محاربة الفساد والجريمة.

وبدورها، قالت شريفة شريف المديرة التنفيذية للمعهد الوطنى للحوكمة والتنمية المستدامة ان الفساد يعد بمثابة فيروس ونحتاج إلى تمكين الشباب للقضاء عليه وضمان مستقبل أفضل للبلاد، لافتة إلى أن 65 % من سكان مصر تحت سن الثامنة والعشرين.

ونوهت بالمبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية لتمكين الشباب ومن بينها مبادرة (رواد 2030) لدعم الشباب فى إطلاق المشروعات والشركات الناشئة الخاصة بهم، بالاضافة إلى منتدى الشباب الذى يعد منصة لمساع صوت الشباب وإدماجهم وتمكينهم باعتبارهم أداة للتغيير الاجتماعى والاقتصادى تسهم فى تحقيق إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتم تكريم الفائزين الخمسة من بين 200 مشارك فى المسابقة الإفريقية للشباب فى استخدام التكنولوجيا والتطبيقات والابتكار لتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، والفرق الخمسة الفائزة هم من مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا والسنغال.

وقال ماجد محمد الفائز من مصر، إن فريقه استخدم تكنولوجيا البلوك شين للتحقق من مسار التبرعات التى يقدمها الناس للجمعية الخيرية تحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعى.